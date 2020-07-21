Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020 - 2021 Eğitim yılında üniversiteler açılacak mı?

Dünyada ve ülkemizde halen devam eden koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlarda birçok soru işareti oluşuyor. Okulların açılıp, açılmayacağı konusunda bilgi almak isteyenler, üniversiteler hakkında da araştırma yapıyor. Bu yıl ilk kez üniversiteye başlayacak olanlar ve orta, son sınıfların sabırsızlıkla öğrenmek istediği üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak soruları cevap buldu mu? İşte 2020-2021 Eğitim yılı için merak edilenler...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin başta YÖK olmak üzere diğer yetkili isimlerden henüz bir açıklama gelmedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında üniversitelerin açılacağı tahmin ediliyor.