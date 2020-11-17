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17.11.2020 - 12:48 |

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler açılacak mı?

Üniversitelerin YÖK takvimine göre 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yüz yüze eğitim planı, binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. Sağlık Bakanlığı ve Bilim kurulu önerileriyle bir süre uzaktan eğitim kararı alan üniversiteler açılıyor mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi? Yükseköğrenimde eğitim gören öğrenciler, üniversitelerin açılacağı tarih için gözlerini YÖK'e çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2020-2021 Yükseköğretim akademik Yılı açılış Töreni'nde yaptığı açıklamalar sonrası, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek tarih araştırılmaya başlanmıştı. Peki, üniversiteler açılıyor mu?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanlığı önerisiyle, üniversitelerde yüz yüze eğitim bir süre daha askıya alınarak uzaktan eğitim sisteminin benimsenmesine yer verilmişti. Birçok üniversite ise derslerine online olarak devam etti. 

Sınıflarda eğitim görecekleri tarihi bekleyen öğrencilerin merak ettiği soruya yanıt ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, 2020-2021 Yükseköğretim akademik Yılı açılış Töreni'nde; ''İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz.'' ifadelerine yer vermişti. Ancak üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş için net tarih verilmedi. 

 

 

 

 

    Koronavirüs yasakları camilerden anonsla duyurulduGaziantep'in İslahiye ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, meydanlarda sigara içilmesinin yasaklanması ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kararı camilerden yapılan uyarı anonsları ile duyuruldu. İlçede ayrıca polis ekipleri de yasaklanan alanlarda sigara ve maske denetimi yaptı.
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