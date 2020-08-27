2020 - 2021 Eğitim yılı için heyecanlanan üniversite öğrencileri, geçtiğimiz dönem koronavirüs salgınından dolayı uzaktan eğitim olarak devam etti. Peki bu yıl üniversitelerin durumu ne olacak? Yüz yüze eğitim mi verilecek, yoksa uzaktan eğitim mi? İşte üniversite öğrencilerinin merakla araştırdığı üniversiteler ne zaman açılacak 2020, üniversiteler açılacak mı sorularının yanıtları...

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilerden ve velilerden sıklıkla üniversitelerdeki yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin sorular aldıklarını belirtti.

"YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik." dedi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağı henüz belirlenmedi. Üniversiteden üniversiteye değişkenlik gösterebilen tarihleri, okulunuzun internet sitesi üzerinden akademik takvim seçeneğinden ulaşabilirsiniz.