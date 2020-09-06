Üniversiteler ne zaman açılacak? Ertelendi mi?

Üniversite kayıtları bitti, sıra geldi okulların açılış tarihlerine... Koronavirüste artan tablo sonrası milyonlarca üniversiteli merak içerisinde 'Üniversiteler ne zaman açılacak?' sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim şekli ile başlayacağını duyurdu. Yıldık Teknik Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, 'Sevgili öğrencilerimiz, YTÜ Senatosu 2020-21 Güz yarıyılında eğitim-öğretimin “uzaktan eğitim” yöntemiyle yapılmasına karar vermiştir.' denildi. Marmara Üniversitesinde de 2020-2021 akademik yılı güz döneminde öğretim faaliyetlerini uzaktan (çevrimiçi) gerçekleştirilecek.

Konya'da Selçuk Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ortaklaşa olarak 2020-2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.' diye konuştu.