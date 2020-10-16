Üniversiteler ne zaman açılacak? Son dakika üniversitelerin eğitim şekli belirlendi mi?

Dünya çapında yşanan koronavirüs salgını nedeniyle eğitim öğretim uzaktan olarak tamamlanmıştı. Yeni eğitim öğretim yılı başlar başlamaz ise yeni kararlar alındı ve 1.2.3.4.8.12. sınıflar yüz yüze eğitime başladı. Gözler ise üniversitelere çevrildi. Peki üniversitelerde eğitim şekli belirlendi mi? Üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Üniversitelerin yeni akademik yılının, hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, koronavirüs salgını sebebiyle bir hayli zor şartlarda yürütülüyor olsa da akademik eğitimin kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.

Uzaktan eğitim tecrübesinin değerli olduğunu ancak örgün eğitimin yerini tutmayacağını belirten Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede, diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

YÖK Başkanı Yekta Saraç, ‘YÖK olarak, üniversitelerimizin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedik.’ demişti. Bazı üniversiteler eğitimlere uzaktan eğitim ile başladı.