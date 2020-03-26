MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Bakan Ziya Selçuk'tan resmi açıklama
ABONE OL
26.03.2020 - 00:08 |

Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Bakan Ziya Selçuk'tan resmi açıklama

Corona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından Üniversitelerinde üç hafta süre ile tatil edildiği duyurulmuştu. Bu süre zarfında memleketlerine giden öğrenciler şimdilerde Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarih belli oldu mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Bakan Ziya Selçuk'tan resmi açıklama

İlk ve ortaöğretim kurumlarında corona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından Üniversitelerin tatil edildiği YÖK başkanı Yekta Saraç tarafından açıklanmıştı. Üniversitelerin tatil edilmesi kararının ardından okullarda uzaktan ve online eğitim konusunda çalışmalar tamamlanmak üzere bu kapsamda öğrenci ve veliler 23 Mart tarihinde uzaktan ve online eğitime başlayacak. Bugün YÖK tarafından yeni yapılan açıklama ile Üniversitelerde de uzaktan eğitime geçilecek duyuruldu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda bir karar söz konusu." dedi. Üniversitelerin durumu ise Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilecek karar ile açıklanacak. Konuyla ilgili detaylar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Okullar ne zaman hangi gün açılıyor, tatil uzatıldı mı? Bakan Selçuk açıkladı: Okullar hangi tarihte başlıyor?

Okullar ne zaman hangi gün açılıyor, tatil uzatıldı mı? Bakan Selçuk açıkladı: Okullar hangi tarihte başlıyor?

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

Milyonları ilgilendiriyor! Meclis'te kabul edildi...

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

İklim aktivisti Greta Thunberg karantinada

Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Öğretmen 4. son bölüm tek parça full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Öğretmen 4. son bölüm tek parça full kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Sıradaki Haber