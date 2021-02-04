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04.02.2021 - 09:35 |

Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarih verildi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son Kabine toplantısı 1 Şubat'ta gerçekleşti. Kabine toplantısından ilk ve ortaokullar için önemli kararlar alınırken üniversitelerin durumu merak ediliyor. Öğrenciler sıklıkla "Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarih verildi mi?" diye soruyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarih verildi mi?

Üniversitelerin akıbeti merak konusu olmuş durumda... Koronavirüs devam ederken okulların açılıp açılmayacağı sıklıkla araştırılıyor. Yüz yüze eğitim için gün sayanlar şu sıralar "Üniversiteler ne zaman açılacak? Tarih verildi mi?" sorusuna cevap arıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin hangi tarihte açılacağı henüz netlik kazanmış değil. En son yaşanan gelişme ise şöyle:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığına bir yazı gönderildi. Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, % 40’ a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı.

Yazıda son olarak “Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşlerinin acil olarak bildirilmesi” istendi.

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