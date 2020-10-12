Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitim verecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarından sonra gözler YÖK'e çevrildi. Üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihi için meraklanan öğrenciler, üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna cevap arıyor. Peki YÖK tarafından yapılan son dakika açıklaması var mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor. Üniversitelerin büyük bölümünün de akademik takviminde derslerin başlangıç tarihi Ekim ayı olarak gözüküyor.

Ayrıca 127 devlet üniversitesinin tamamına yakını güz döneminde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle devam edeceğini duyurdu. Okuduğunuz üniversitenin eğitim şekli hakkında bilgi almak için üniversitenizin resmi internet sitesine erişim sağlayabilirsiniz.