MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitim verecek mi?
ABONE OL
12.10.2020 - 10:19 |

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitim verecek mi?

Bugün 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeyleri yüz yüze eğitime başladı. Bu haber üzerine üniversite öğrencileri, kendi okullarının ne zaman yüz yüze eğitime geçeceğini öğrenmek istiyor. Peki üniversiteler ne zaman açılacak?Üniversiteler yüz yüze eğitim verecek mi?

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversiteler yüz yüze eğitim verecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamalarından sonra gözler YÖK'e çevrildi. Üniversitelerin yüz yüze eğitim tarihi için meraklanan öğrenciler, üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna cevap arıyor. Peki YÖK tarafından yapılan son dakika açıklaması var mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerin eğitim öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlamalarını istedi ancak Sağlık Bakanlığı'nın önerisi sonrasında eğitimin tüm üniversitelerde online olarak yapılması bekleniyor. Üniversitelerin büyük bölümünün de akademik takviminde derslerin başlangıç tarihi Ekim ayı olarak gözüküyor.

Ayrıca 127 devlet üniversitesinin tamamına yakını güz döneminde ağırlıklı olarak uzaktan eğitim modeliyle devam edeceğini duyurdu. Okuduğunuz üniversitenin eğitim şekli hakkında bilgi almak için üniversitenizin resmi internet sitesine erişim sağlayabilirsiniz.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

Bakan Koca duyurdu! Tedbirler sonuç veriyor 'düşüş' başladı

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Sıradaki Haber