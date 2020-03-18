Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde uzaktan eğitim yapılacak mı?

İlk ve ortaöğretim kurumlarında corona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından Üniversitelerin tatil edildiği YÖK başkanı Yekta Saraç tarafından açıklanmıştı. Üniversitelerin tatil edilmesi kararının ardından okullarda uzaktan ve online eğitim konusunda çalışmalar tamamlanmak üzere bu kapsamda öğrenci ve veliler 23 Mart tarihinde uzaktan ve online eğitime başlayacak. Bugün YÖK tarafından yeni yapılan açıklama ile Üniversitelerde de uzaktan eğitime geçilecek duyuruldu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair henüz net bir tarih açıklanmazken bugün YÖK tarafından yapılan açıklama ile Üniversitelerde de uzaktan eğitime geçileceği duyuruldu. İşte yapılan o açıklama...

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, "Bugün itibarıyla YÖK bünyesinde farklı üniversitelerimizden alanında uzman hocalarımız tarafından oluşturduğumuz Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm Komisyonumuz tarafından hazırlanan Pandemi Dönemi Uzaktan Öğretim Uygulamaları Yol Haritası’na Yürütme Kurulumuz tarafından son hali verilmiştir" dedi.

YÖK Başkanı Saraç: "123 üniversitemizde Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM) bulunmaktadır. Altyapı konusunda eksiği olan üniversitelerimizin ihtiyaçları da YÖK koordinasyonunda diğer üniversitelerle işbirliği içerisinde giderilecektir. Bu istikamette de planlamalarımız vakit geçirilmeksizin hayata geçirilecektir" dedi.

YÖK Başkanı Saraç'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Önümüzdeki haftadan itibaren talep etmeleri halinde sistemdeki bütün öğretim elemanlarına eğiticilerin eğitimi olarak da adlandırabileceğimiz 'Dijital Çağda Yükseköğretimde Öğrenme ve Öğretme' dersi ve yetkinliğinin dijital imkanlarla verilmesi konusunda tüm hazırlıklarımız tamamlanmıştır.

İçeriğe destek olmak ve bu alanda çeşitliliği artırmak amacıyla TRT tarafından YÖK’e tahsis edilecek kanal üzerinden daha geniş öğrenci kitlesinin aldığı ortak dersler yayınlanacaktır.

(Uzaktan eğitim)

23 Mart'ta uzaktan eğitim kapasitesine sahip üniversitelerimizde dijital imkanlarla uzaktan öğretim süreci başlayacak. Bu kapasiteye sahip olmayan üniversiteler için de 23 Mart'ta açık ders malzemeleri havuzu açılacaktır."