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12.02.2021 - 22:34 |

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

15 Şubat'ta köy okulları açılıyor, mart ayında ise liselerin açılması planlanıyor. Bu gelişmeler yaşanırken üniversitelerin akıbeti merak ediliyor. Şu sıralar sıklıkla "Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?" sorusu yöneltiliyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitim için sabırsızlanıyor. Binlerce kişi gün sayarken şu günlerde "Üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlıyor mu?" soruları peş peşe geliyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Şubat Bilim Kurulu toplantısı sonrası üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Koca, ''Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız.'' dedi.

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