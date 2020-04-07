Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten son dakika açıklaması

Üniversiteler ne zaman açılacak? Binlerce üniversite öğrencisi bu sorunun yanıtını bekliyor. Corona virüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın son dakika açıklamasının ardından soruyu tekrar yeniledi.

YÖK'TEN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversitelerin ne zaman açılacağına dair net bir tarih vermezken “YÖK olarak, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla, çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencilerimizi anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik bir müddetten beri çalışmaktaydık. Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun” dedi.