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07.04.2020 - 12:09 |

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten son dakika açıklaması

Üniversiteler corona virüs nedeniyle uzaktan eğitim görüyor. Binlerce üniversite öğrencisi hemen hemen her gün durum hakkında araştırma içerisinde ve Üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu yoğun bir şekilde yöneltiliyor.

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten son dakika açıklaması

 

Üniversiteler ne zaman açılacak? Binlerce üniversite öğrencisi bu sorunun yanıtını bekliyor. Corona virüs nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrenciler YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın son dakika açıklamasının ardından soruyu tekrar yeniledi.

YÖK'TEN AÇIKLAMA

YÖK Başkanı Yekta Saraç üniversitelerin ne zaman açılacağına dair net bir tarih vermezken “YÖK olarak, içerisinde bulunduğumuz salgın sürecinde gerçekçi bir zeminde, katılımcı bir üslupla, çeşitliliğin fırsatlarından yararlanarak öğrencilerimizi anlamaya ve onların beklentileri ile akademik gerçekleri mümkün olduğunca buluşturmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda öğretmen adayı olan son sınıf öğrencilerimiz tarafından bizlere iletilen taleplere yönelik bir müddetten beri çalışmaktaydık. Bu zor dönemle sınırlı olmak üzere, MEB ile de koordineli bir şekilde bu öğrencilerimizi rahatlatıcı yeni bir karar aldık. Öğrencilerimizin 5-6 hafta arasında okullarda uygulama çalışmalarına katıldıklarını da göz önünde tutarak, uygulama çalışmalarındaki eksikliklerin ‘ders, ödev ve dosya hazırlığı’ ile telafi edilebilmesine yönelik aldığımız kararı üniversitelerimize bildirdik. Hayırlı olsun” dedi. 

    Trakya’da karantinaya alınan ilk köyKırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, Trakya’da corona virüs nedeniyle karantinaya alınan ilk köy oldu. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından durdurulurken, 2 kişinin korona virüs pozitif çıktığı 350 nüfuslu köyden sadece muhtarlık izin belgesi eşliğinde tarımsal faaliyetler için çıkış yapılıyor.
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