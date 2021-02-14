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14.02.2021 - 13:15 |

Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim hangi tarihte başlıyor?

Köy okulları yarın yüz yüze eğitime geçiyor. 1 Mart'tan itibaren ise liseler yüz yüze eğitime geçecek. Sıra Üniversitelerde... Son gelişmeleri öğrenemk isteyen binlerce öğrenci "Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim hangi tarihte başlıyor?" diye soruyor.

Üniversiteler ne zaman açılıyor, yüz yüze eğitim hangi tarihte başlıyor?

Üniversiteler ne zaman yüz yüze eğitime geçecek? Son günlerin en çok yöneltilen sorusu bu... Binlerce öğrenci uzaktan eğitim son bulmasını isterken okuluna kavuşmak istiyor. Bu nedenle de her gelişme yakından yakından takip eilmek isteniyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Şubat Bilim Kurulu toplantısı sonrası üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Koca, ''Bu konuyla ilgili Bilim Kurulumuz görüşüyor. Bu hafta bu konuyla ilgili bir cevap vermiş olacağız. Salgının geldiği seyir vakalarının artış içinde olduğu şeklinde. Özellikle yüz yüze eğitimin, uygulamalı eğitimler dışında, bu dönemde başlatılmasının risk teşkil ettiğini söyleyebilirim. Yüz yüze eğitime geçecek okullar için MEB'den listeleri aldık, ay sonuna doğru eğitime başlayacak öğretmenlerimizi aşılama takvimine alacağız.'' dedi.

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