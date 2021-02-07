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07.02.2021 - 10:59 |

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Son gelişmeler neler?

Üniversite öğrencileri yüz yüze eğitim için gün sayıyor. Binlerce kişi hükümet ve YÖK'ün açıklamalarına odaklanmış vaziyette... "Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak?" sorusu günden güne hızlanmış durumda... İşte son gelişmeler...

Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Son gelişmeler neler?

 

Üniversitelerin akıbeti merak ediliyor. Köy okullarındaki İlk ve ortaokul öğrencileri 15 Şubat'ta ders başı yapacaklar. Üniversite öğrencileri de sıranın kendileirne gelmesini beklerken "Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Son gelişmeler neler?" diye soruyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin hangi tarihte açılacağı henüz netlik kazanmış değil. En son yaşanan gelişme ise şöyle: Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Sağlık Bakanlığına bir yazı gönderildi. Yazıda, YÖK tarafından, küresel salgın nedeniyle yükseköğretim kurumlarının 2020-2021 eğitim ve öğretim takvimlerini 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlatılmasına karar verilerek örgün eğitim müfredatının, % 40’ a kadarının uzaktan ve dijital öğretim yöntemleriyle yapılabilmesi ve karma öğretim uygulayabilmeleri için üniversitelere geniş bir alan bırakıldığı hatırlatıldı. Yazıda son olarak “Sağlık Bakanlığının tedbir maksatlı yönlendirmeleri önem arz ettiğinden yükseköğretim kurumlarımızda 2020-2021 bahar döneminde yüz yüze öğretime geçilmesi konusuna ilişkin görüşlerinin acil olarak bildirilmesi” istendi.

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