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15.03.2020 - 10:55 | | DHA

Üniversiteli Gonca'nın sır ölümü

Antalya'nın Demre ilçesinde üniversite öğrencisi Gonca K. (40), kaldığı 3 katlı apartın çatı katından düşerek yaşamını yitirdi.

Üniversiteli Gonca'nın sır ölümü

Olay, 14 Mart Cumartesi günü saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Akdeniz Üniversitesi Demre Dr. Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Gonca K., Gökyazı Mahallesi Demre Hükümet Konağı yakınında kaldığı üç katlı apartın, çatı kat balkonundan yere düştü. Olayı görenler hemen polise ve sağlık ekibine haber verdi. Gonca K. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Demre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralı olarak getirildiği hastanede kalbi duran Gonca K., yeniden yaşama döndürüldü. Gonca K., ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi. Demre Devlet Hastanesi'ne geri getirilen Gonca K.'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Aslen Ankaralı olan Gonca K.'nın ailesiyle birlikte Alanya'da yaşadığı, 4 yıllık fakülte mezunu olduğu, ikinci üniversitede turist rehberliği öğrenimi için bu yıl Demre’ye geldiği öğrenildi. Gonca K.'nın psikolojik sorunları nedeniyle daha önce hastanede tedavi gördüğü öne sürüldü. Gonca K.'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.

Tam 108 yıl sonra 30 şehidin mezarı bulunduBalkan Savaşı sırasında Çatalca'da şehit edilen 86. Alay'ın askerlerine ait toplu bir mezar ortaya çıkarıldı. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürlüğü tarafından bölgede yapılması planlanan "Şehitlik Müzesi" projesi öncesinde yapılan kazılarda 30 askerin mezarına ulaşıldı. Elbiseleri ile gömülen şehitlerin üzerlerinden çıkan Osmanlı mühürlerinden 5'inin isimleri tespit edildi. İstanbul Arkeoloji Müzeler Müdürü Rahmi Asal, "İstanbul Arkeoloji Müzesinin bu ilk şehitlik kazısında savaş kıyafetleriyle, kuşaklarında yemek kaşıkları, keseleriyle gömülmüş şehitlerimizi bulduk." dedi.
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