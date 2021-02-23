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23.02.2021 - 15:02 | | DHA

Üniversiteli Mehmet, uykuda kalp krizinden hayatını kaybetti

Denizli’de üniversite öğrencisi Mehmet Tunalıoğlu (21), dün yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Mehmet Tunlıoğlu'nun kalp krizinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Üniversiteli Mehmet, uykuda kalp krizinden hayatını kaybetti

Yenimahalle Mahallesi'nde yaşayan Habip-Raziye Tunalıoğlu çiftinin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Tunalıoğlu, dün yatağında hareketsiz yatarken bulundu. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Tunalıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopside, Mehmet Tunlıoğlu'nun kalp krizinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Tunalıoğlu'nun cenazesi otopsinin ardından bugün yakınlarınca teslim alınarak Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Akça Camisi'ne getirildi. Sosyal mesafe gözetilerek düzenlenen cenaze törenine Tunalıoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Mehmet Tunalıoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Buldan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Celal Bayar Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri 1. Sınıf Öğrencisi Tunalıoğlu'nun uygulanan uzaktan eğitim nedeniyle ailesinin yanında olduğu öğrenildi.

 

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