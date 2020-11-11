11.11.2020 - 14:02 | | DHA
Üniversiteli Rojbin'in şüpheli ölümü!
Gaziantep’te, üniversite öğrencisi Rojbin Avcıl (25), arkadaşıyla birlikte kaldığı evde fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Avcıl'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi ile ortaya çıkacak.
Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi son sınıf öğrencisi Rojbin Avcıl, dün akşam, arkadaşlarıyla birlikte kaldığı Yeditepe Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarıyla gelen ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Avcıl, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Ölüm nedeni yaılacak otopsiyle ortaya çıkacak olan Rojbin Avcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.