07.02.2020 - 08:20 |
Ünlü oyuncuya mesaj şoku! 'Bohçanı topla...'
Oyuncu Gülsim Ali İlhan, kendine çiçekler yollayan, kapısına yüzük bırakan ve “bohçanı topla” diye mesaj atan takıntılı hayranını savcılığa şikayet etti. Mahkeme, yargıladığı Timuçin K.’yı 3 ay hapis cezasına mahkum etti.
Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, bir dizide başrol oynayan 25 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın hayatı, bir hayranı yüzünden karardı. Ünlü oyuncu, Sarıyer'deki evinin önüne yüzük bırakıp evlilik teklifi yapan, çiçekler gönderen ve "Bohçanı topla" diye mesaj atan hayranından şikayetçi oldu.
HUZUR VE SÜKUN BOZMA
Olay mahkemeye taşındı. Hayran Timuçin K. kendisini "Niyetim kötü değil, kendisine zarar vermek istemedim" diye savundu. Oyuncunun avukatı ise "Gülsim korkuyla yaşıyor" dedi. Mahkeme, Timuçin K.'ya, ünlü oyuncunun huzur ve sükununu bozmaktan 3 ay hapis cezası verdi.
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