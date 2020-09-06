Ünlü profesöre veda

Gedikoğlu dün sevenleri ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği sosyal medya sayfasından Gedikoğlu için, “Ülkemizde çocuk hematolojisi ve onkolojisinin kurucularından, ilk çocuk kemik iliği nakil ünitesinin kurucusu, birçok öğrenci, uzman ve hocanın yetişmesinde emeği olan hocamızın başta ailesi olmak üzere sevenlerine, öğrencilerine, hastalarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz” mesajı yayımladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1954 yılında mezun olan Prof. Dr. Gedikoğlu, kurucusu olduğu Haliç Üniversitesi’nde yapılan tören ve Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.