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06.09.2020 - 07:00 | | İSTANBUL Milliyet

Ünlü profesöre veda

Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı’nın kurucusu ve eski başkanı, Haliç Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Gündüz Gedikoğlu önceki gün 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Ünlü profesöre veda

Gedikoğlu dün sevenleri ve ailesi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Türk Pediatrik Hematoloji Derneği sosyal medya sayfasından Gedikoğlu için, “Ülkemizde çocuk hematolojisi ve onkolojisinin kurucularından, ilk çocuk kemik iliği nakil ünitesinin kurucusu, birçok öğrenci, uzman ve hocanın yetişmesinde emeği olan hocamızın başta ailesi olmak üzere sevenlerine, öğrencilerine, hastalarına ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz” mesajı yayımladı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1954 yılında mezun olan Prof. Dr. Gedikoğlu, kurucusu olduğu Haliç Üniversitesi’nde yapılan tören ve Zincirlikuyu Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

 

Balayından dönen çifte dehşeti yaşattılarBalayından dönen Mersin Barosu avukatlarından Mustafa Doğan ve eşi Büşra Doğan'ın otomobili, trafikte, içinde 4 kişi bulunan başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Doğan çiftinin, kırmızı ışıkta durduğu sırada da yanlarına gelerek silah gösterip, tehditler savuran şüpheliler, kayıplara karıştı. Çiftin savcılığa şikayetçi olduğu trafik terörü, kameralar tarafından görüntülendi.
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