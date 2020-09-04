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04.09.2020 - 13:19 | | DHA

Ünlü restoran sahibinin oğlunun bileklerinde de kesik varmış!

İzmir’in Balçova ilçesinde, ünlü bir restoranın sahibi Cevat D.'nin evinde ölü bulunan oğlu Barış D.'nin (38) boğazındaki kesiğin yanı sıra bileklerinde de kesik olduğu öğrenildi. Psikolojik sorunları bulunduğu bildirilen Barış D.'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Ünlü restoran sahibinin oğlunun bileklerinde de kesik varmış!

Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi'nde yaşayan Barış D.'den haber alamayan yakınları, dün sabah polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine D.'nin evine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde Barış D.'nin cansız bedeni bulundu.

Boğazında kesik olduğu tespit edilen Barış D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Barış D.'nin boğazındaki kesiğin yanı sıra bileklerinde de kesik olduğu öğrenildi. Son zamanlarda psikolojik problemleri olduğu ifade edilen Barış D.'nin intihar etmiş olma ihtamili üzerinde duruluyor. Polisin soruşturması sürüyor.

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