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11.11.2020 - 17:40 | | DHA

Ünlü senaristin kocası gizli kameraya yakalandı

Senarist eşi A.D.B.'nin kıyafetlerini giydiği gerekçesi ile hakkında, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal" suçundan suç duyurusunda bulunulan bilgisayar mühendisi A.K.B., görüntülerin medyada yer alması üzerine eşi hakkında, suç duyurusunda bulundu.

Ünlü senaristin kocası gizli kameraya yakalandı
Evdeki yabancı kadın kocası çıktı! Ünlü ismin kocası gizli kameraya yakalandı
Evdeki yabancı kadın kocası çıktı! Ünlü ismin kocası gizli kameraya yakalandı
Evdeki yabancı kadın kocası çıktı! Ünlü ismin kocası gizli kameraya yakalandı
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A.K.B. şikayetinde eşi A.D.B. hakkında, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatılmasını istedi.

Yatak odasına kurduğu kamera ile 10 yıllık eşi A.K.B.'nin kendi kıyafetlerini giyerek kadın gibi davrandığına ilişkin görüntüleri savcılığa vererek eşi hakkında şikayetçi olan A.D.B. hakkında da şikayette bulunuldu.

Avukatı aracılığıyla bugün iki ayrı dilekçeyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran A.K.B., eşine ait kıyafetleri giydiği görüntülerin medyada yer alması üzerine yatak odasına kamerayı yerleştiren eşi A.D.B. hakkında suç duyurusunda bulundu.

EŞİNİN İKİ AYRI SUÇ İŞLEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

A.K.B., boşanma davaları süren eşi hakkında, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından soruşturma başlatılmasını istedi.

İLK SUÇ DUYURUSUNU EŞİ YAPMIŞTI

Yatak odasına kurduğu kamera ile 10 yıllık eşi A.K.B.'nin kadın iç çamaşırları giydiğini tespit eden A.D.B., İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak eşi hakkında, "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal" suçundan soruşturma başlatılmasını talep etmişti.

Karabağ bölgesinde ateşkesin, huzurun sağlanmasında önemli bir adım atıldıMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı.
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