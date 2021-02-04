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04.02.2021 - 07:49 |

Ünlü spikere büyük şok! Gittiği yerleri arayıp...

Spiker Meltem Acet, işyerini ve çekim için gittiği tüm mekânları arayıp “Ben Meltem’in kocasıyım, çocuğunun babasıyım, aramızın düzelmesine yardımcı olun” diyerek rahatsız ettiği iddiasıyla Ali Altuncevahir’den şikâyetçi oldu.

Ünlü spikere büyük şok! Gittiği yerleri arayıp...

Emniyet’te verdiği ifadesinde Ali Altuncevahir’i tanımadığını belirten Meltem Acet, “Şüpheli, ‘Sevgilim öptüm’ cinsinden e-mailler atmaya devam ediyor. En son, ‘Seni ve kızımızı seviyorum, öpüldünüz’ diye mail attı. Bu tarz mesajlara her gün maruz kalıyorum. Bu şahıs her gün benim yakınlarımı arayıp rahatsız ediyor. Ali Altuncevahir’in ruhsal problemleri olduğunu ve bana zarar verebileceğini düşünüyorum” dedi.

3 AY UZAKLAŞTIRMA

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre mahkeme, Ali Altuncevahir’in 3 ay süreyle mağdur Meltem Acet’e yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına ve bulunduğu konuta yaklaşmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Altuncevahir’in, Meltem Acet’in çocuğuna da yaklaşmamasına hükmetti.

 

Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.
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