18.04.2020 - 14:45 | | DHA
Ünlü tekstilcinin eşi de 4 gün sonra yaşamını yitirdi
Denizli'de corona virüs nedeniyle 4 gün önce yaşamını yitiren iş insanı Besalet Küçüker'in eşi Nezahat Küçüker de kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Denizli'nin ilk tekstil yatırımcılarından Besalet Küçüker (82), 14 Nisan günü corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Küçüker'in 80 yaşındaki eşi Nezahat Küçüker de eşinden 4 gün sonra hayata gözlerini yumdu.
Corona virüs nedeniyle bir süre önce Servergazi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nezahat Küçüker, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Koronavirüsü yendiği, son testinin negatif çıktığı belirtilen Küçüker'in kalp yetmezliği nedeniyle yaşama veda ettiği açıklandı.
Bakanlık yayınladı... Corona virüs risk bölgeleri bu uygulamada!Sağlık Bakanlığı, corona virüs salgınıyla ilgili, risk bölgeleri, aile takibi, Covid-19 testi, günlük corona virüs tablosu ve harita üzerinden hastane, eczane, metro ve otobüs duraklarının bilgilerinin paylaşıldığı bir uygulamayı yayımladı.