Ürettikleri sahte eurolarla yakalanan 6 kişi adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir, Afyon ve Manisa'da sahte madeni euro üretip piyasaya sürüleceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda G.B., Y.B., T.A., S.Y., A.D. ve Y.A. gözaltına alındı. Şüphelilerden Y.B.'nin adresinde yapılan aramada 68 adet sahte 2 Euro, 24 baskı makine kalıbı, 19 bin 550 metal renkli pul, 770 adet sahte Euro yapımında kullanılan iç halka ve 5 kilo 250 gram renkli materyal, 1'i kurusıkı, 3 tabanca ve bunlara ait 14 mermi ele geçirildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin sorgularında, euroları başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmak üzere kumarhanelerde piyasaya süreceklerini söyledikleri belirtildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada, soruşturma kapsamında Z.İ. adlı kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.