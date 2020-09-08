Uruguay Hakkında Bilgiler; Uruguay Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

11 Temmuz 1830 yılında ilk olarak göndere çekilen bayrağı, mavi, beyaz ve sarı renklerden oluşur. Bayrak ince şeritler halinde mavi ve beyaz renklerden oluşurken, sol kısmında sarı renkli bir güneş bulunur. Sarı güneş, özgürlüğü temsil eder. Bayraktaki mavi ve beyaz renkler, Arjantin bayrağından esinlenerek kullanılmıştır.



Uruguay Nerededir?



Güney Atlas Okyanusu ile kıyısı olan Uruguay, Güney Amerika ülkesidir. Kuzey kısmında Brezilya, batı tarafında Arjantin, doğusunda ise Atlas Okyanusu bulunuyor. Ülke insanlarının yarısı kadarı, başkentte yaşamaktadırlar.



Uruguay'ın Para Birimi Nedir?



Uruguay ülkesinde şuanda kullanılmakta olan para biriminin ismi Uruguay pesosudur. Uruguay pesosu, ülkedeki merkez bankası tarafından basılmakta olup, dağıtıma çıkarılır. 1 Uruguay pesosu, 0,17 Türk lirasına eşdeğerdir.



Uruguay Nüfusu Ne Kadar?



Uruguay'ın nüfusu, dünyada çok fazla artış olmayan nadir ülkeler arasındadır. Worldometers.info adresinde yer alan tahmini bilgiler, Uruguay nüfusunun 3.473.730 kişi olduğunu belirtiyor. Bu tahmini verilerde ülke, dünyadaki nüfus yoğunluk sıralamasında, 134. basamakta bulunuyor. Son bir yıl içinde ülke nüfusu %0.35 oranında artmıştır.



Uruguay'ın Başkenti Neresidir?



Ülke nüfusunun yarısının yaşadığı Montevideo, Uruguay'ın başkentidir. Rio de Plata bölge sınırları içinde bulunan başkent, Uruguay'ın en önemli miraslarını içerisinde barındırıyor. Clonia del Sacramento, Las Pedras, Salto, La Paloma ülkenin diğer önemli şehirleri arasında bulunur.



Uruguay'ın Resmi Dili Nedir?



Uruguay ülkesinde aktif olarak kullanılan dil, aynı zamanda resmi dil olarak kabul edilmiş, İspanyolca'dır. Bunun yanında, Portekizce en çok konuşulan diller arasında yer alır. İspanyolca ve Portekizce karışımı bir dil olan Portunol, konuşulan diğer önemli dildir.



Uruguay ve Türkiye Arası Saat Farkı Nedir?



Türkiye ve Uruguay arasında 7 saatlik bir fark bulunur. Türkiye, Uruguay'da 7 saat geridedir. Ülkemizde, saatler 17:00 olduğunda, Uruguay'da 10:00 olur.



Uruguay Ekonomisi



Uruguay'ın ekonomisi, daha çok tarım ürünlerine dayanır. Ürünlerin ihracatına dayalı olan sistemde, iş gücü eğitimlidir. Yün, biftek üretimi ve hayvancılık, ekonomide önemli yer tutan diğer ürünlerdir. Çimento, altın ve plastik üretiminin yanı sıra, turizm sektörü ülkenin gelir elde ettiği diğer alanlardır. Ekonomi, her yıl büyümeye devam ediyor.



Uruguay İklimi



Uruguay ülkesinde ılıman iklim hakimdir. Sıcaklık ortalaması Temmuzda 10 derece dolaylarındayken, ocak ve Şubatta 22 derece olarak gerçekleşir. Ülkede Yağmur en çok Nisan ile Mayıs aylarında düşer. Yıllık yağış miktarları 800 mm civarındadır. Ancak bazı bölgelerde bu miktarlar azalıp artabilir.



Uruguay'a Ne Zaman Gidilmelidir?



Uruguay'a seyahat yapmak için en elverişli dönem, aralık ve mart ayları arası dönemdir. Bu zaman diliminde, yağışlar az olduğu gibi sıcaklıklar 19-24 derece arasında seyreder. Yaz ile kış arası aşırı farkların olmadığı ülkede, seyahat için ilkbahar ve sonbahar mevsimleri tavsiye edilmez. Her iki mevsimde de ani yağmurlar ve hava bozulmaları söz konusu olabiliyor.



Uruguay'da Sosyal Yaşam



Sadece Güney Amerika'da değil, dünyanın en dengeli ülkelerinden birisi olan Uruguay'da yaşam standartları, dünya ortalamasının üzerindedir. Asgari ücretin 500 dolar civarında olduğu ülke bölgesinin en iyi standartlarına sahiptir. Asgari ücrete göre ülkede geçim sorunları çok azdır. Yeni ekonomik açılımlar ve dengeli giden altyapı sayesinde, Uruguay bölgesinin en iyi sistemine sahiptir.