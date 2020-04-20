UÅŸak'ta 2 kardeÅŸin bitiÅŸik evleri alev alev yandÄ±!

Banaz'Ä±n YazÄ±tepe kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸayan Halil Aslan'a ait evde, saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda, elektrik kontaÄŸÄ±ndan yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen yangÄ±n, dairenin bitiÅŸiÄŸindeki Halil Aslan'Ä±n kardeÅŸi Mehmet Ali Aslan'a ait eve sÄ±Ã§radÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede bÃ¼yÃ¼yen yangÄ±nda, alevler 2 evi tamamen sardÄ±. Evlerin yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da itfaiye sevk edildi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen itfaiye yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na alarak, sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼.

Aslan kardeÅŸlere ait evler kullanÄ±lmaz hale gelirken, yangÄ±nda Ã¶len ya da yaralanan olmadÄ±. YangÄ±nÄ±n kesin Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Jandarma, yangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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