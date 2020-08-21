MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Uşak'ta korkunç olay! Ağaca çarpan otomobil alev aldı
ABONE OL
21.08.2020 - 12:36 | | AA

Uşak'ta korkunç olay! Ağaca çarpan otomobil alev aldı

Gelen bir son dakika haberine göre, Uşak'ın Karahallı ilçesinde ağaca çarparak alev alan otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Uşak'ta korkunç olay! Ağaca çarpan otomobil alev aldı

Alınan bilgiye göre, A.T. (35) yönetimindeki 64 LT 031 plakalı otomobil, Çokaklı Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve yol  kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla  araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk  edildi.

Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken,  araçtaki Nevin Soğukkuyu'nun (34) hayatını kaybettiği belirlendi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.T'nin ise hayati  tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

Zonguldak halkı heyecanla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini bekliyor!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te açıklayacağı müjde, Fatih Sondaj Gemisi’nin sondaj faaliyetini sürdürdüğü noktaya en yakın il olan Zonguldak'ta heyecanla bekleniyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şanlıurfa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Şanlıurfa'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Kağıthane Deresi taştı! koku mahalle sakinlerini bezdirdi

Kağıthane Deresi taştı! koku mahalle sakinlerini bezdirdi

Sıradaki Haber