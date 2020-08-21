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21.08.2020 - 12:36 | | AA

Uşak'ta korkunç olay! Ağaca çarparak otomobil alev aldı 1 ölü

Gelen bir son dakika haberine göre, Uşak'ın Karahallı ilçesinde ağaca çarparak alev alan otomobildeki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Uşak'ta korkunç olay! Ağaca çarparak otomobil alev aldı 1 ölü

Alınan bilgiye göre, A.T. (35) yönetimindeki 64 LT 031 plakalı otomobil, Çokaklı Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve yol  kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla  araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk  edildi.

Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken,  araçtaki Nevin Soğukkuyu'nun (34) hayatını kaybettiği belirlendi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.T'nin ise hayati  tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

 

 

 

 

 

Beşiktaş'ta yol çöktü, bir araç çukura düştüİstanbul'da sabah saatlerinde bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Mecidiköy ve Okmeydanı'nda yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Öte yandan gelen son dakika habere göre; Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.
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