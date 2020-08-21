Uşak'ta korkunç olay! Ağaca çarparak otomobil alev aldı 1 ölü

Alınan bilgiye göre, A.T. (35) yönetimindeki 64 LT 031 plakalı otomobil, Çokaklı Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve yol kenarındaki ağaca çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanan otomobil, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, araçtaki Nevin Soğukkuyu'nun (34) hayatını kaybettiği belirlendi.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.T'nin ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.