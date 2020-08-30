Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çevre köyü ile Dağyenice köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Uşak İtfaiyesi müdahale etti.
3 arazöz, 1 tanker, 2 itfaiye ekibinin görev aldığı söndürme çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek verdi.
Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitim' ile ilgili soruları cevapladıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uzaktan eğitimi duymayan yok ancak az da olsa denemeyenler mevcut. Bu yüzden uzaktan eğitime gereken özeni gösterelim, diyorum. dedi. Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, uzaktan eğitime ilişkin 'Hocam Bir Dakika, Bir Sorum Var.' başlığıyla hazırlanan 5 adet video paylaştı. Selçuk videolarda, öğrenciler ve velilerinin sorduğu soruları cevapladı. Bakan Selçuk, 'uzaktan eğitimle ilgili herkes bilgi sahibi mi', 'okullarda hijyen kuralları nasıl uygulanacak', 'canlı sınıf nedir, neden önemlidir', 'veli olarak biz sürece nasıl destek verebiliriz', 'internet erişimi olmayan çocuklarımız için neler yapıldı' sorularını yanıtladı.