Uşak'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çevre köyü ile Dağyenice köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Uşak İtfaiyesi müdahale etti.

3 arazöz, 1 tanker, 2 itfaiye ekibinin görev aldığı söndürme çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek verdi.

Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.