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23.12.2020 - 17:48 | | İHA

Uşak’ta sahte alkol operasyonu!

Uşak’ta gerçekleştirilen sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alınırken 20 litre etil alkol 3 litre satışa hazır şekilde votka ele geçirildi.

Uşak’ta sahte alkol operasyonu!

Edinilen bilgilere göre, Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Banaz’da bir şahsın sahte alkol imal ettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonla 20 litre etil alkol 3 litre Satışa hazır şekilde votka ele geçirildi. Şüpheli şahıs, ekipler tarafından göz altına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınan şahıs, serbest bırakıldı.

Antalya'da 15,5 ton sahte alkol, 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildiAntalya'da polis ekiplerince yılbaşı öncesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 15,5 ton sahte alkol ve 2 bin 73 şişe sahte içki ele geçirildi, 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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