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21.12.2020 - 17:43 | | AA

Uşak'ta tartıştığı eşini tabancayla yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Uşak'ta tartıştığı eşini ayağından silahla yaralayan kişi, aynı silahla intihar etmeye çalıştı.

Kurtuluş Mahallesi Çakaloz Sokaktaki bir apartmanın üçüncü katında yaşayan İ.Ö. (53) ile eşi Z.Ö. (53) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Ö, evdeki tabancayla önce eşine ardından kendisine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İ.Ö, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ayağından hafif yaralanan eşi Z.Ö. ise kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

İ.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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