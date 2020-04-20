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20.04.2020 - 13:45 | | AA

Üsküdar Meydanı'ndaki banklara şerit çekildi!

İstanbul Üsküdar Meydanında bazı vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeyerek oturması üzerine polis ekipleri, banklara şerit çekti.

Üsküdar Meydanı'ndaki banklara şerit çekildi!

2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesinin ardından Üsküdar'da  dışarı çıkan bazı vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat etmeyerek meydandaki  banklara oturdu.

Bu vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları ve eve gitmeleri yönünde  uyarıda bulunan polis ekipleri, vatandaşların dağılmaları üzerine banklara şerit  çekti.

Çevredeki bazı duyarlı vatandaşlar ise uygulamaya destek vererek polis  ekiplerine teşekkür etti.

Polis ekipleri ayrıca işe giden vatandaşları da sosyal mesafeye dikkat  etmeleri konusunda uyardı.

 

 

 

 

 

 

 

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