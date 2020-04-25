25.04.2020 - 02:46 |
Üsküdar Posta Kodu Nedir? İstanbul Üsküdar Mahallelerinin Posta Kodları
Kimi zaman posta kodlarını bilemeyebiliyoruz. Dolayısıyla posta kodları bir yerden bir yere bir şey gönderirken önem teşkil ediyor. Bilmediğimiz posta kodları üzerinden gerek çevremizden gerekse de farklı platformlar üzerinden araştırmaya gidiyoruz. Bunun sonucunda ise posta kodlarını öğreniyoruz. İstanbul'un posta koduna sahip bir ilçesi de Üsküdar ilçesidir. Üsküdar aynı zamanda mahallelerinin de posta kodları bulunur. İşte Üsküdar ilçesinin posta kodları.
Üsküdar ilçesinin kendine ait bir posta kodu bulunur. Üsküdar mahalleleri de bu posta kodunun başında benzerlik gösteren farklı posta kodları kullanır.
Üsküdar Posta Kodu
Üsküdar posta kodu 34660'dır.
İstanbul Üsküdar Mahalleleri Posta Kodları
34660 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Acıbadem
34662 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Altunizade
- Barbaros
34668 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Bahçelievler
34676 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Beylerbeyi
- Burhaniye
- Küplüce
34696 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Bulgurlu
- Küçükçamlıca
34699 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Cumhuriyet
34680 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Çengelköy
- Güzeltepe
34692 posta kodunu kullanan mahalleler;
- Ferah
- Kısıklı
6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.