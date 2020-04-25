Üsküdar Posta Kodu Nedir? İstanbul Üsküdar Mahallelerinin Posta Kodları

Üsküdar ilçesinin kendine ait bir posta kodu bulunur. Üsküdar mahalleleri de bu posta kodunun başında benzerlik gösteren farklı posta kodları kullanır.

Üsküdar Posta Kodu

Üsküdar posta kodu 34660'dır.

İstanbul Üsküdar Mahalleleri Posta Kodları

34660 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Acıbadem

34662 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Altunizade

- Barbaros

34668 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Bahçelievler

34676 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Beylerbeyi

- Burhaniye

- Küplüce

34696 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Bulgurlu

- Küçükçamlıca

34699 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Cumhuriyet

34680 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Çengelköy

- Güzeltepe

34692 posta kodunu kullanan mahalleler;

- Ferah

- Kısıklı