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06.05.2020 - 12:00 | | DHA

Üsküdar sahilde hareketli dakikalar! Yasak dinlemedi

İstanbul Üsküdar'da bulunan Salacak sahilinden ayrılmamak için polise direnen kişi gözaltına alındı.

Üsküdar sahilde hareketli dakikalar! Yasak dinlemedi

Corona virüs tedbirleri kapsamında sahil ve sahil yollarında yürüyüş, spor yapmak ve oturmak yasaklanmıştı. Sabah saatlerinde Üsküdar'da denetim yapan polisler Salacak sahil yolunda otomobilinde bekleyen bir vatandaşı yasak olduğu gerekçesiyle sahilden ayrılması yönünde uyardı.

Uyarılara rağmen sahilden ayrılmayan kişi aracından inerek polislerin yanına gitti. Defalarca yapılan uyarıya rağmen polise mukavemet gösteren ve alkollü olduğu belirtilen kişi gözaltına alındı. Doğancılar Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

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