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07.09.2020 - 11:44 | | DHA

Üsküdar'da çekicinin çarptığı otomobil kebapçıya daldı!

İstanbul Üsküdar'da freni boşaldığı öne sürülen çekici kamyonunun çarptığı park halindeki otomobil kebapçı dükkânına girdi. Olay anında içeride bulunan 2 kişi kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.

Üsküdar'da çekicinin çarptığı otomobil kebapçıya daldı!

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Üsküdar'da meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü Tevfik Öztürk'ün cadde üzerinde park ettiği 34 BV 6816 plakalı çekici kamyonunun freni boşaldı ve hareket etmeye başladı. Bir süre ilerleyen kamyon, kebapçı dükkânı önünde yine park halinde bulunan 34 DY 4810 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil, çarpmanın etkisiyle kebapçı dükkânının içine girdi. Olay sırasında dükkânda bulunan bir çaycı ve dükkân sahibinin eşi kazadan şans eseri kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil kullanılmaz hale geldi. Kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kebapçıda ise hasar oluştu.

"EŞİMİ KENARA ALMASA BELİNDEN AŞAĞISI KOPMUŞTU"

Hastaneye kaldırılan kadının dükkân sahibinin eşi, "Arabada iki kişi oturuyormuş, otururken dizi mi değiyor, eli mi değiyor. İmdat freni aşağıya düşüyor ve bu arabayı alıyor dükkâna sokuyor. Dükkânın içinde eşim var. Kardeşimiz eşime, 'Abla gel çay içelim.' demiş. Benim eşimi iki çayla kenara alıyor. Otururken dükkânın içine arabalar giriyor. Yani kardeş, eşimi çayla kenara almasa benim eşimin belinden aşağısı kopmuştu. Adamın arabası kullanılmaz hale geldi. Dükkânımız hasar gördü. Eşimi, ambulansla gönderdim. Allah muhafaza can kaybı olmadı" dedi.

Ameliyat esnasında hem şarkı söyledi hem eşiyle görüntülü konuştuRomanya'da yaşayan 56 yaşındaki mühendis Gıcu Sahaıdec, 13 yıl önce Parkinson hastalığıyla tanıştı. Hastalığın bulgularının ilerlemesi sonucu titreme, tutukluk, hareketlerde yavaşlama, yürüme ve konuşma güçlüğü yaşayan Rumen mühendis, Türkiye’de Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh tarafından beyin pili ameliyatına alındı. Narkozsuz (uyanık beyin ameliyatı ile) gerçekleştirilen operasyonda Gıcu Sahaıdec, önce şarkı söyledi, ardından Romanya’daki eşiyle görüntülü konuştu.
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