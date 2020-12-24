MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Üsküdar'da dehşet! Karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı
ABONE OL
24.12.2020 - 14:02 | | DHA

Üsküdar'da dehşet! Karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı

İstanbul Üsküdar'da Özbekistan uyruklu şüpheli tartıştığı karısını ve baldızını bıçakladı. Yaralı kadınlar tedavi altına alınırken, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Üsküdar'da dehşet! Karısını ve baldızını bıçaklayıp kaçtı

Olay saat 12.00 sıralarında Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Özbekistan uyruklu karı koca evde tartıştı. Şüpheli koca eline aldığı bıçakla karısını ve baldızını bıçaklayıp evden kaçtı. Dışarıya çıkan abla kardeş çevredekilerden yardım istedi.

O sırada paket servisine çıkan motosikletli kurye Mustafa Aksoy yaralı kadınların feryatlarını duydu. Olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi ambulansın içinde yaptıktan sonra yaralı kadınları Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan abla kardeşin durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı kadınların yardımına koşan Mutafa Aksoy, "Ben siparişe geldim binaya. İki kadın koşarak yanıma doğru geldi. 'Abi bize yardım eder misin?' dedi. Ne oldu dedim. 'Kocam bıçakladı beni' dedi. Ambulansı aradım. Polisi aradım. Durumları iyi. Birisinin durumu ağır gibiydi, birisi de iyiydi yani. Karın bölgesinden bıçaklanmış. Biri karın diğeri de göğüs altı bölgesinden bıçaklanmıştı. Kocası bıçaklamış." dedi

100 milyon TL için geri sayım başladı! Yılbaşı biletlerinin yüzde 80'i tükendiHeyecanın zirve yaptığı geri sayım başladı. Milli Piyango büyük ikramiyesi bu yıl 100 milyon lira. Bilet satışları sürüyor, emekçi satıcılar sokaklarda hem umut satıyor hem ekmek kazanıyor. Vatandaş ise 100 milyon liralık dev ikramiye için kuyruklarda sıra bekliyor. 2021'e sadece günler kalmışken, CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve Halil Kahraman milli piyango heyecanı izlenimlerini aktardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul’da dev operasyon! Hepsi tek tek durduruldu

Son dakika... İstanbul’da dev operasyon! Hepsi tek tek durduruldu

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

6 gün içinde imzalanmaz ise geçersiz olur...

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

Virüsün yeni türü Güney Afrika'da görüldü

AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖF sonuçları 2020 heyecanı...

AÖF sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? AÖF sonuçları 2020 heyecanı...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet