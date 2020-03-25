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25.03.2020 - 10:33 |

Üsküdar'da dezenfekte istasyonu kuruldu

İstanbul Üsküdar'da kurulan dezenfekte istasyonunda taksi, dolmuş ve taksi dolmuşlar istasyonda dezenfekte edildi. 3 gün boyunca devam edecek uygulamadan sürücüler memnun olduklarını belirtti.

Üsküdar Belediyesi, corona virüs tedbirleri çerçevesinde Harem'e dezenfekte istasyonu kurdu. Ekipler halkın yoğun olarak kullandığı taksi, dolmuş ve taksi dolmuş gibi toplu ulaşım araçlarının da virüse karşı dezenfekte edilmesi için çalışma yaptı. Ekipler araçlara dezenfekte çalışması yaptıktan sonra bezlerle sildi. Araçlarını getiren sürücüler uygulamadan memnun olduklarını belirtti.

Taksisini getiren sürücü Fırat Güzel “Çok iyi oldu. Bu şeklide hem kendi canımızın hem de müşterilerimiz salgından korunması için iyi bir çalışma. Zaten iki müşteriden fazlasını almıyoruz. Salgına karşı tedbirlerimizi aldık" diye konuştu. Dolmuş sürücüsü Volkan Özcan, "Bu tür işlemlerden çok memnunuz. Günde onlarca yolcu taşıyoruz. Bu işlerin sadece salgında değil, sürekli bir çalışma yapılmasını umut ediyoruz" diye konuştu. İstanbul'daki taksi, dolmuş ve taksi dolmuşlar üç gün boyunca burada ücretsiz dezenfekte edilecek.

 

Yakınlarının mezarlarını ziyaret edebilmek için suların çekilmesini bekliyorlarBURSA'nın İnegöl ilçesindeki Hamzabey Mahallesi'nde, baraj suları altında kalan 3 mezarlıkta yakınlarına ait mezarlar bulunanlar, ziyaret için suların çekilmesini bekliyor.
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