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12.11.2020 - 10:55 | | DHA

Üsküdar'da iki ATM'ye yerleştirilmiş aparat bulundu

İstanbul Üsküdar'da  dün sabah saatlerinde ATM'de hijyen amaçlı temizlik yapan görevli, iki farklı ATM'ye yerleştirilmiş bilgi kopyalama aparatlarını fark etti. Polis aparatları incelemek üzere takıldığı yerden söktü.

Üsküdar'da iki ATM'ye yerleştirilmiş aparat bulundu

İstanbul Üsküdar'da dün sabah saatlerinde ATM'lerde hijyen amaçlı temizlik yapan bir görevli, bir bankaya ait Dr. Fahri Atabey Caddesi ile Tunusbağı Caddesi üzerinde bulunan ATM'lerde farklı bir aparatın takılmış olduğunu fark etti.  Durumdan şüphelenen görevli, hemen polise haber verdi.

APARATLAR İNCELEMEYE ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede ATM cihazlarının üst kısmına kullanıcıların şifre ve kart bilgilerini görecek şekilde takılmış kamera ve muhtemelen kameranın kaydettiği görüntüleri başka bir yere aktaran bir aparat buldu. Olay yeri inceleme ekipleri her iki ATM ve çevresinde aparatları takanlar hakkında ipucu bulmak için inceleme yaptı. Aparatlar, ATM'ler üzerinde delil araması yapıldıktan sonra takıldığı yerden sökülerek incelenmek üzere muhafaza altına aldı.

Polis ATM'lere bu aparatları yerleştiren kişi veya kişileri tespit etmek için soruşturma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Üsküdarda iki ATMye yerleştirilmiş aparat bulundu

Üsküdarda iki ATMye yerleştirilmiş aparat bulundu

    Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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