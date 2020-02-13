13.02.2020 - 13:05 |
Son dakika: Üsküdar’da korkutan yangın! Çok sayıda ekip oraya sevk edildi
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Üsküdar’da 6 katlı binanın çatısında yangın çıktı.
Üsküdar Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan inşaat halindeki 6 katlı binanın çatısında bulunan izolasyon malzemeleri çalışma sırasında alev aldı. Çatıyı saran alevlere müdahale için çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi.
İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Binadan yükselen alevler çevredekiler tarafından görüntülendi.
Ayrıntılar geliyor...
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