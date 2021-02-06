06.02.2021 - 10:56 | | DHA
Üsküdar'da panik anları! Ağlayarak izlediler
Gelen son dakika haberine göre; Üsküdar'da 5 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Apartman sakinleri kendilerini korkuyla dışarıya atarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ev sahiplerinin gözyaşlarıyla izlediği yangın itfaiye tarafından söndürüldü.FOTOĞRAF
İstanbul Üsküdar Selamiali Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki beş katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Maddi hasarın oluştuğu dairenin boş olduğu öğrenilirken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.