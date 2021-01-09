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09.01.2021 - 16:45 | | DHA

Üsküdar'da polisten kaçan ÅŸüpheliler Haliç Köprüsü'nde yakalandÄ±

ÃœskÃ¼dar'da otomobilden havaya ateÅŸ aÃ§an Ã¼Ã§ kiÅŸi polis ekiplerinin kovalamacasÄ± sonucu HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Otomobilde inceleme yapÄ±lÄ±rken polisin soruÅŸturmasÄ± devam ediyor. Â Â

Üsküdar'da polisten kaçan ÅŸüpheliler Haliç Köprüsü'nde yakalandÄ±

Ä°stanbul ÃœskÃ¼dar Altunizade'de bir sokakta 34 CAT 425 plakalÄ± otomobilde bulunan Ã¼Ã§ kiÅŸi silah ile havaya ateÅŸ aÃ§Ä±p kaÃ§maya baÅŸladÄ±. Sokak sakinleri otomobilin plakasÄ± alÄ±p durumu polis ekiplerine bildirdi. ÃœskÃ¼dar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri otomobildekilere 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ giriÅŸinde kontrol noktasÄ±ndaki polislerin "dur" ihtarÄ±na uymayan ÅŸÃ¼pheliler kaÃ§maya devam etti.

Â Polis ekiplerinin takip ettiÄŸi otomobil HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinde trafik yavaÅŸlatÄ±larak yakalandÄ±. Otomobil iÃ§erisinde bulunan Ã¼Ã§ kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis ekipleri ÅŸÃ¼pheliler ve otomobil Ã¼zerinde inceleme yaptÄ±. ÅžÃ¼pheliler polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

ÃœskÃ¼darda polisten kaÃ§an ÅŸÃ¼pheliler HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼nde yakalandÄ±

ÃœskÃ¼darda polisten kaÃ§an ÅŸÃ¼pheliler HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼nde yakalandÄ±

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