Ä°stanbul ÃœskÃ¼dar Altunizade'de bir sokakta 34 CAT 425 plakalÄ± otomobilde bulunan Ã¼Ã§ kiÅŸi silah ile havaya ateÅŸ aÃ§Ä±p kaÃ§maya baÅŸladÄ±. Sokak sakinleri otomobilin plakasÄ± alÄ±p durumu polis ekiplerine bildirdi. ÃœskÃ¼dar Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri otomobildekilere 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼ giriÅŸinde kontrol noktasÄ±ndaki polislerin "dur" ihtarÄ±na uymayan ÅŸÃ¼pheliler kaÃ§maya devam etti.

Â Polis ekiplerinin takip ettiÄŸi otomobil HaliÃ§ KÃ¶prÃ¼sÃ¼ Ã¼zerinde trafik yavaÅŸlatÄ±larak yakalandÄ±. Otomobil iÃ§erisinde bulunan Ã¼Ã§ kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis ekipleri ÅŸÃ¼pheliler ve otomobil Ã¼zerinde inceleme yaptÄ±. ÅžÃ¼pheliler polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Olayla ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.



