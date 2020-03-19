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19.03.2020 - 10:30 | | DHA

Üsküdar'da silahlı saldırı kamerada

Üsküdar'da bir saldırgan eski sevgilisi olduğu öne sürülen kadına sokak kurşun yağdırdı. Silahlı saldırıda sokaktan geçen bir kişi de yaralanırken, saldırı anları kameralara yansıdı.

Üsküdar'da silahlı saldırı kamerada

Olay, 27 Şubat günü Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf C.(25) isimli saldırgan yolda yürüyen ve eski sevgilisi olduğu öne sürülen D.N.K.'nin yolunu keserek elindeki tabancayla ateş etti. Yusuf C.'nin silahından çıkan kurşunlar D.N.K. ve o sırada yoldan geçen Dursun D.'ye isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, sokaktaki güvenlik kameralarından silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Yusuf C. olduğunu belirledi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Yusuf C.' 11 Mart'ta Üsküdar Bahçelievler Mahallesinde bir yakınının evinde yakalanarak gözaltına alınırken, saldırıda kullandığı tabanca ve 6 mermi ele geçirildi. Yusuf C. , kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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