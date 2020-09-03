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03.09.2020 - 11:50 | | DHA

Uslanmıyor! Yine yakalandı

İstanbul'da park halindeki otomobilleri çalan, 2 yıllık cezasını çekerek çıkan şüpheli, yine otomobil çalmak suçundan yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Operasyon anları polis kamerasına yansıdı.

Uslanmıyor! Yine yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 11 ve 21 Ağustos tarihinde 2 ayrı otomobilin çalınması ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Avcılar ve Küçükçekmece'de park halindeki otomobillerin çalındığı bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkal ve kimliğini belirledi. Oto Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Mustafa I.(46)'yı teknik ve fiziki takibin ardından adresine baskın düzenleyerek yakaladı. Çalıntı 2 otomobil polis tarafından ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin 51 ayrı suçtan kaydı olduğu ve 2 yıl oto hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi. Cezaevinden yeni çıkan Mustafa I. şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dehşet anları.. Arkadaşlarıyla tartıştı, bacağından vurulduMaltepe'de otomobil içerisinde arkadaşlarıyla tartışmaya başlayan Sezer A. tartışmanın büyümesi üzerine araç sürücüsü tarafından bacağından vuruldu. Olayın ardından arkadaşları araçla kaçarken yaralı Sezer A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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