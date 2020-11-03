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03.11.2020 - 13:15 | | DHA

Üst geçide çıkarak intihara kalkıştı!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, iddiaya göre cezaevindeki ağabeyiyle görüşemeyince üst geçide çıkarak intihara kalkışan Erkan K. (26), jandarma ekiplerince ikna edildi.

Üst geçide çıkarak intihara kalkıştı!

Olay, dün akşam saatlerinde Hanağzı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Antalya'da yaşayan Erkan K., İslahiye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan ağabeyiyle görüşmek istedi. Ancak, cezaevi yönetimi görüş gününün cuma günü olduğunu belirterek Erkan K.'ya izin vermedi. Bunun üzerine Erkan K., cezaevi önündeki üst geçide çıkarak intihar edeceğini söyledi.

Üst geçitteki Erkan K.'yi görenler durumu jandarmaya bildirdi. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin önlem aldığı üst geçitteki gencin yanına giden jandarma ekibi, 45 dakika süren görüşmenin ardından Erkan K.'yi ikna ederek indirdi.

Erkan K. daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere İslahiye Devlet Hastanesine götürüldü.

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