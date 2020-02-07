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07.02.2020 - 16:08 | | DHA

Üstünden atlamak istediği korkuluk bacağına saplandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sitenin bahçe kapısından atlamak isteyen Muhammet Kiyan'ın (58) sol bacağına demir korkuluk saplandı. Bacağındaki korkuluk ile hastaneye götürülen Kiyan, ameliyata alındı.

Üstünden atlamak istediği korkuluk bacağına saplandı

Alanya'nın Tosmur Mahallesi İsa Özdemir Caddesi üzerinde bulunan bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammet Kiyan (58), öğle saatlerinde kapalı bahçe kapısının üzerinden atlamak isterken dengesini kaybedip, düştü. Bu sırada kapının 20 santimetrelik korkuluk demiri, Kiyan’ın sol bacağına saplandı. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen itfaiye ekibi, korkuluk demirini Kiyan’ın bacağından çıkaramayınca, demir parmaklığı kesti. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kiyan, bacağına saplanan demirle birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kiyan ameliyata alındı.

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