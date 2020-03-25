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25.03.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Utanç videosuna ders gibi ceza

Ankara’da hastaneye gitmek için dışarı çıkan yaşlı bir vatandaşı videoya çekip sosyal medyada paylaşan kişiye ders niteliğinde bir ceza verildi.

Utanç videosuna ders gibi ceza

Ankara’da kendisini polis olarak tanıtarak hastaneye gitmek için dışarı çıkan bir yaşlı vatandaşla görüştüğü anları sosyal medyadan paylaşan M.T.E, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının “Kamu Görevini Usulsüz Üstlenilmesi” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 1. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıktı. Mahkeme, “Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi” suçundan M.T.E. hakkında 15 gün süreyle evini terk etmemesine, bu sürenin tamamlanmasının ardından da haftada iki gün ikametine en yakın huzurevine ziyarete gitmesine hükmetti. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter’dan yaptığı açıklamada verilen kararı değerlendirdi. Gül, “Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan amcaya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi” ifadelerini kullandı. 

Kapalı olan kafeteryaya giden kişiler uyardı, bıçaklandıManisa'nın Turgutlu ilçesinde, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan kafeteryaya giden 2 kişi, kendilerine uyarıda bulunan iş yeri çalışanını darbetti ve bıçakla yaraladı.
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