MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Utançlarından yüzlerini böyle gizlediler! El ele içeriye girdiler, yakalanınca...
ABONE OL
10.04.2020 - 11:20 | | DHA

Utançlarından yüzlerini böyle gizlediler! El ele içeriye girdiler, yakalanınca...

Konya'da, el ele tutuşarak girdikleri binanın bodrumundan 2 televizyon çalan ve sevgili oldukları öğrenilen Burhan Kaplan ile Hazal K. , polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan Kaplan mahkemece tutuklanırken, Hazal K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Utançlarından yüzlerini böyle gizlediler! El ele içeriye girdiler, yakalanınca...

Olay, 5 Nisan'da saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kılıçarslan Mahallesi’nde meydana geldi. El ele tutuşarak binaya giren şüpheliler, bodrum katta bulunan 2 adet televizyonu alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, binadaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. 2 şüphelinin el ele binaya girişi ve ellerinde televizyonlarla ayrılışı, güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

10 SUÇ KAYDI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Yapılan çalışma sonrası şüphelilerin 10 suç kaydı bulunan Burhan Kaplan (29) ve sevgilisi Hazal K. (24) olduğunu tespit edildi. Sevgililer polisin operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, televizyonlardan birini bozuk olduğunu gerekçesiyle çöpe attıkları öğrenilirken, diğer televizyonu ise sakladıkları belirlendi. Televizyon bulunup, sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan Kaplan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hazal K. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 

Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren kadın adliyede!Kayseri'de girdiği iki binada elindeki poşette bulunan sıvıyı asansörler, ziller ve merdiven ve kapı girişlerine süren kadın adliyeye sevk edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İngiltere'de coronayı yenen Türk çift anlattı! Ekmek dahil yemedik

İngiltere'de coronayı yenen Türk çift anlattı! Ekmek dahil yemedik

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Memur, emekli, işçi milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tarih tarih açıkladı...

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Aman dikkat: 5 önemli uyarı!

Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika... Terör örgütüne ağır darbe! Etkisiz hale getirildiler

Sıradaki Haber