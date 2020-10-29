Utanmadan teselli etmiş! 'Korkma anneciğim'

Olay, 18 Ekim Pazar günü Meram ilçesi Pirebi Mahallesi Komutan Sokak'ta meydana geldi. Pastanede çalışan Deniz Ertürk işe gittikten sonra kapı çaldı. Evde yalnız olan Ertürk'ün oğlu Emre Ertürk (16) kapıdaki kişiye kim olduğunu sordu. Kendisini polis olarak tanıtan kişi, kimlik kontrolü yapacağını söyledi. Emre Ertürk kapıyı açınca, içeri giren kişi evde arama yapacağını belirtti. Emre Ertürk'ün gözlerini bağlayan şüpheli, ardından evdeki 55 bin liralık altın ile 4 bin lirayı alıp kaçtı. Durumu fark eden Emre Ertürk, telefonla annesine haber verdi. Eve gelen Deniz Ertürk de polisi aradı.



Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde apartmana bisikletle gelen tanınmamak için yüzündeki hijyen maskesini gözlerine kadar çekip, kapüşonlu kıyafet giyen kişinin 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan daha önce cezaevinde kalan Oğuz Ergün (41) olduğunu saptadı. Gözaltına alınan Ergün, evini soyduğu Deniz Ertürk'ün damadı Hüseyin Ertürk'ün (28), cezaevinden arkadaşı olduğunu ve hırsızlık planını Ertürk'ün yaptığını öne sürdü. Ergün'ün ifadesinin ardından gözaltına alınan Hüseyin Ertürk, suçlamaları kabul etmedi.



Yapılan araştırmada şüphelilerin altınları bozdurup harcadıkları belirlendi. Şüphelilerin yeni aldıkları cep telefonu ile bin 600 liraya el konuldu.



KAYINVALİDESİNİ TESELLİ ETMİŞ



Deniz Ertürk, olayın ardından korktukları için oğluyla birlikte damadı ve aynı zamanda akrabası olan Hüseyin Ertürk'ün evine gittiğini ve Ertürk'ün de, ''Korkmayın anneciğim ben varım. Altınlar da bulunur'' diyerek teselli ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.