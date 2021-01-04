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04.01.2021 - 19:32 |

Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem kimdir? Rüstem karakterini oynayan Aytek Şayan nereli, kaç yaşında?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi tüm hızıyla ekrana gelmeye devam ediyor. Dizide Rüstem karakteri izleyene büyük heyecan yaşatıyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem aslında kim? Uyanış büyük Selçuklu Rüstem'i oynayan Aytek Şayan kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu Rüstem kimdir? Rüstem karakterini oynayan Aytek Şayan nereli, kaç yaşında?
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TRT1 ekranlarında ilgiyle takip edilen Selçuklu dönemini ekrana getiren dizi Uyanış büyük Selçuklu'da Rüstem'in idam sahnesi nefes kesti. Melikşah'ın bu kararı sonrası izleyenlerden de yorumlar gecikmedi. Her hafta birçok sahnesi ile izleyeni ekrana kitleyen Uyanış Büyük Selçuklu'ya Rüstem damga vuruyor. İşte, Aytek Şayan biyografisi...

AYTEK ŞAYAN KİMDİR?

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Rüstem'i Şayan, 1 Ocak 1985 tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. 2013 yılı Bilkent Üniversitesinin Tiyatro bölümünden mezun oldu. İlk olarak İsimsizler dizisindeki karakteri ile adını duyurdu. Sonrasında ise Diriliş Ertuğrul’da Lais'i oynayan Aytek Şayan, Kuzgun” adlı dizide Ali karakterini canlandırdı. Oyunculuk eğitiminden hemen önce Veterinerlik Fakültesi’ni kazanmıştır. Oyuncunun boyu 175 cm ve 70 kg ağırlığındadır.

 

DİZİLERİ

  • Uyanış Büyük Selçuklu (Rüstem) 2020
  • Kuzgun (Tv Dizisi, Ali) 2019
  • Diriliş Ertuğrul (Tv Dizisi, Lais) 2018
  • İsimsizler (Tv Dizisi, Bozan Erol) 2017
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Cadde Yazarları

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