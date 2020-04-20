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20.04.2020 - 18:29 |

Uyarı Eş Anlamlısı Nedir? Uyarı Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Farklı kökenlerden dilimize geçen kelimeler sözlüğümüzde aynı anlama gelen pek çok kelime ortaya çıkarmaktadır. Bunlardan biri de uyarı kelimesidir. Kelime ile aynı anlamda kullanılabilecek bir kaç tane eş anlamlı sözcük bulunuyor. Uyarı kelimesinin doğru yazılışı nedir? Birleşik mi ayrı mı yazılır? TDK sözlüğünde ne anlama gelir? Uyarı kelimesinin eş anlamlısı nedir? Sorularının cevaplarını derledik.

Uyarı Eş Anlamlısı Nedir? Uyarı Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Eş anlamlı kelimeler dilimizi zenginleştirir. Bunlardan biri olan uyarı uyanmak sözcüğünden türetilmiştir. Uyarı kelimesinin eş ve yakın anlamlı kelimesi ikazdır.

Uyarı Eş Anlamlısı Nedir?

Uyarı kelimesinin eş anlamlısı ikaz olmaktadır. Uyarı ve ikaz sözcükleri cümle içinde birbirinin yerine kullanılabilir. Uyarı kelimesinin zıt anlamlısı yoktur.

Uyarı Nedir?

Uyarı kelimesi Arapça kökenlidir. Türk Dil Kurumundaki anlamına göre Uyarı, yazılı ya da sözlü bir şekilde karşıdaki kişinin herhangi bir konuda yaptığı yanlışı anlaması için söylenen söze denir. Kelime anlamında dikkat çekmekte yer alır.

Uyarı Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler

İkaz dışında tembih ve ihtar kelimeleri de uyarı kelimesi ile eş anlamlı sözcüklerdir. Örnek cümle kullanımında ise ‘ Beni zamanında uyarmasaydın kaza yapabilirdim’ ya da ‘ Yanlış hareket yapmaması için onu kaç kez ikaz ettim’ şeklinde olabilir.

 

 

 

İşi olmayan caddeye giremediKarabük'te haftanın ilk gününde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına rağmen insan hareketliliğinin artması üzerine polis ekipleri işi olmayan vatandaşları caddelere girişini yasakladı.
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