01.11.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İzmir
‘Uyarı niteliğinde’
Depremin ardından TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu dün bir basın açıklaması yaptı.
GÖKHAN KAM İzmir
Kurulun dönem sekreteri Aykut Akdemir, “Her zaman dendiği gibi deprem değil binalar öldürüyor. Bütün kurum ve kuruluşların risk üzerinde durması gerekmektedir. Asıl çalışma hasarlı binaların tespitine ve yurttaşların evlerine bir an önce girmelerini sağlamaktır. İzmir depremi, imar affının ortaya çıkaracağı tehditler için uyarı niteliği taşımaktadır” dedi. İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar da şunları söyledi: “Genel sorun aslında binalar üst üste yıkılması. Bu iş tasarımdan, projelendirmeden başlar. Ondan sonra uygulaması yapılır. Yapım aşamasından denetlenmesi lazım.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan afet bölgesindeCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi. Erdoğan AFAD Koordinasyon Merkezinde bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak." ifadelerini kullandı.