‘Uyarı niteliğinde’

Kurulun dönem sekreteri Aykut Akdemir, “Her zaman dendiği gibi deprem değil binalar öldürüyor. Bütün kurum ve kuruluşların risk üzerinde durması gerekmektedir. Asıl çalışma hasarlı binaların tespitine ve yurttaşların evlerine bir an önce girmelerini sağlamaktır. İzmir depremi, imar affının ortaya çıkaracağı tehditler için uyarı niteliği taşımaktadır” dedi. İzmir İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar da şunları söyledi: “Genel sorun aslında binalar üst üste yıkılması. Bu iş tasarımdan, projelendirmeden başlar. Ondan sonra uygulaması yapılır. Yapım aşamasından denetlenmesi lazım.”